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Babalar Neden Böyle: Durduk Yere Evdeki Meyvelerin Yenmediği Aklına Gelince Söylene Söylene Meyve Yiyen Baba

Babalar Neden Böyle: Durduk Yere Evdeki Meyvelerin Yenmediği Aklına Gelince Söylene Söylene Meyve Yiyen Baba

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 21:56

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En klasik baba cümlelerini sorsak birçok kişinin aklına 'O dolaptaki meyveleri neden yemiyorsunuz?' sorusu gelir. Özellikle hiç olmadık zamanda ortaya çıkan bu soru ev halkını gereksiz yere strese sokar.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozlem_gurlr/v...
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Bir TikTok kullanıcısı babasının, evdekiler meyve yemediği için mutfakta söylene söylene meyveleri yediği anları paylaştı.

Bir TikTok kullanıcısı babasının, evdekiler meyve yemediği için mutfakta söylene söylene meyveleri yediği anları paylaştı.

Videoda birçok kişi, cümlelerin sıralamasına kadar kendi babasını gördü.

Videoda birçok kişi, cümlelerin sıralamasına kadar kendi babasını gördü.

İşte o anlar;

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