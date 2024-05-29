Babalar Neden Böyle: Durduk Yere Evdeki Meyvelerin Yenmediği Aklına Gelince Söylene Söylene Meyve Yiyen Baba

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozlem_gurlr/v...
En klasik baba cümlelerini sorsak birçok kişinin aklına 'O dolaptaki meyveleri neden yemiyorsunuz?' sorusu gelir. Özellikle hiç olmadık zamanda ortaya çıkan bu soru ev halkını gereksiz yere strese sokar.
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Bir TikTok kullanıcısı babasının, evdekiler meyve yemediği için mutfakta söylene söylene meyveleri yediği anları paylaştı.
Videoda birçok kişi, cümlelerin sıralamasına kadar kendi babasını gördü.
İşte o anlar;
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