Özlem Öz Bu Fırsatı Kaçırmazdı: Bir İçerik Üreticisi Eşi ve Taşıyıcı Anneyle Hamilelik Fotoğrafı Çektirdi

Dilan Porlat olaylarının ardından bütün gözler, kendisi gibi infuencer olan Özlem Öz'e çevrildi bildiğiniz üzere. Özlem Öz geçtiğimiz günlerde 4. çocuğunu kucağına aldı. Doğumun ardından Özlem Öz'ün aslında hiç hamile kalmadığı, bebeğini taşıyıcı anne yöntemi ile kucağına aldığı dedikoduları çıkmıştı.
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Taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olacak olan bir içerik üreticisi, hamilelik pozlarına taşıyıcı anneyi de dahil etti.
Bu pozlar, hayatının hemen her alanını içeriğe dönüştüren Özlem Öz'ü getirdi.
İşte o çekim;
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ulan artık millet yorum yazmaya bile üşenmiş 😁