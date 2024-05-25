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Özlem Öz Bu Fırsatı Kaçırmazdı: Bir İçerik Üreticisi Eşi ve Taşıyıcı Anneyle Hamilelik Fotoğrafı Çektirdi

Özlem Öz Bu Fırsatı Kaçırmazdı: Bir İçerik Üreticisi Eşi ve Taşıyıcı Anneyle Hamilelik Fotoğrafı Çektirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 17:45

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Dilan Porlat olaylarının ardından bütün gözler, kendisi gibi infuencer olan Özlem Öz'e çevrildi bildiğiniz üzere. Özlem Öz geçtiğimiz günlerde 4. çocuğunu kucağına aldı. Doğumun ardından Özlem Öz'ün aslında hiç hamile kalmadığı, bebeğini taşıyıcı anne yöntemi ile kucağına aldığı dedikoduları çıkmıştı.

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Taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olacak olan bir içerik üreticisi, hamilelik pozlarına taşıyıcı anneyi de dahil etti.

Taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olacak olan bir içerik üreticisi, hamilelik pozlarına taşıyıcı anneyi de dahil etti.

Bu pozlar, hayatının hemen her alanını içeriğe dönüştüren Özlem Öz'ü getirdi.

Bu pozlar, hayatının hemen her alanını içeriğe dönüştüren Özlem Öz'ü getirdi.

İşte o çekim;

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jamiryo jamiryo

ulan artık millet yorum yazmaya bile üşenmiş 😁