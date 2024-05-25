Özlem Öz Bu Fırsatı Kaçırmazdı: Bir İçerik Üreticisi Eşi ve Taşıyıcı Anneyle Hamilelik Fotoğrafı Çektirdi

Dilan Porlat olaylarının ardından bütün gözler, kendisi gibi infuencer olan Özlem Öz'e çevrildi bildiğiniz üzere. Özlem Öz geçtiğimiz günlerde 4. çocuğunu kucağına aldı. Doğumun ardından Özlem Öz'ün aslında hiç hamile kalmadığı, bebeğini taşıyıcı anne yöntemi ile kucağına aldığı dedikoduları çıkmıştı.