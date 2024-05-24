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Zenginin Eğlencesi de Başka: Bir Adam Lüks Aracıyla Fotoğraf Çekilmeye Çalışan Gençleri Korkutarak Eğlendi

Zenginin Eğlencesi de Başka: Bir Adam Lüks Aracıyla Fotoğraf Çekilmeye Çalışan Gençleri Korkutarak Eğlendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 18:05

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Lüks araçlar kimileri için bir tutku. Bu tutku sosyal medya çılgınlığıyla da bir araya gelince ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

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Bir genç sokağa park ettiği lüks aracıyla fotoğraf çekilmeye çalışan insanları korkuttuğu anları paylaştı.

Bir genç sokağa park ettiği lüks aracıyla fotoğraf çekilmeye çalışan insanları korkuttuğu anları paylaştı.

Bu garip eğlence bazılarına çocukça gelirken bazıları ise başkalarının arabalarıyla fotoğraf çekilmeye çalışanların bunu hakettiğini savundu.

Bu garip eğlence bazılarına çocukça gelirken bazıları ise başkalarının arabalarıyla fotoğraf çekilmeye çalışanların bunu hakettiğini savundu.

İşte o anlar;

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