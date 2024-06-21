MSB'den Acı Haber: Bir Asker Şehit Oldu
MSB'den Acı Haber: Bir Asker Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber geldi.
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MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.
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MSB "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir" açıklaması yaptı.
PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un (25) Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine acı haber verildi.
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi’nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz’a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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Şehit ve ölüm haberlerine emoji koymak nasıl bir düşüncesizlik? Haysiyetsiz insanların varlığını bile bile, şu saçma emojileri zahmet edip kaldırmıyorsunuz.
allah rahmet eylesin😔
Kutlu tini şad otağı uçmağ olsun.