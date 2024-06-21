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Tunus'ta Feci Olay: Uçuş Görevindeki Askeri Helikopter Düştü: Ölü ve Yaralı Var

Tunus'ta Feci Olay: Uçuş Görevindeki Askeri Helikopter Düştü: Ölü ve Yaralı Var

Tunus Asker Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 19:12

Tunus'ta feci bir olay yaşandı. Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında planlı bir uçuş görevi icra eden askeri helikopterin düşmesi sonucu bir pilot yaşamını yitirdi. 

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Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Kazada bir pilot hayatını kaybetti, diğer pilot ise yaralandı. Tunus Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Kazada bir pilot hayatını kaybetti, diğer pilot ise yaralandı. Tunus Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, planlı uçuş görevi sırasında içinde iki mürettebat bulunan askeri helikopterin Gafsa yakınlarındaki hava üssüne inerken düştüğü belirtildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edilen açıklamada, bir pilotun öldüğü diğer pilotunsa yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, planlı uçuş görevi sırasında içinde iki mürettebat bulunan askeri helikopterin Gafsa yakınlarındaki hava üssüne inerken düştüğü belirtildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edilen açıklamada, bir pilotun öldüğü diğer pilotunsa yaralandığı aktarıldı.
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