Tunus'ta Feci Olay: Uçuş Görevindeki Askeri Helikopter Düştü: Ölü ve Yaralı Var
Tunus'ta Feci Olay: Uçuş Görevindeki Askeri Helikopter Düştü: Ölü ve Yaralı Var
Tunus'ta feci bir olay yaşandı. Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında planlı bir uçuş görevi icra eden askeri helikopterin düşmesi sonucu bir pilot yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Kazada bir pilot hayatını kaybetti, diğer pilot ise yaralandı. Tunus Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamada, planlı uçuş görevi sırasında içinde iki mürettebat bulunan askeri helikopterin Gafsa yakınlarındaki hava üssüne inerken düştüğü belirtildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edilen açıklamada, bir pilotun öldüğü diğer pilotunsa yaralandığı aktarıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın