Tatilcilere Kötü Haber: Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı
Tatilcilere Kötü Haber: Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kandıra Kaymakamlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın