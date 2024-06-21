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Tatilcilere Kötü Haber: Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Tatilcilere Kötü Haber: Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 18:31

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.

Olumsuz deniz şartları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı hafta sonu deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.

Kandıra Kaymakamlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Kandıra Kaymakamlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz şartları sebebiyle cumartesi ve pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.
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