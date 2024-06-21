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Define Arama Ölümlü Sonlandı: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Define Arama Ölümlü Sonlandı: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Bilecik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 20:34

Bilecik'in Söğüt ilçesinde define arama ölümlü bitti. Define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si ölü olarak bulundu.

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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si rahatsızlanarak bayıldı. Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si rahatsızlanarak bayıldı. Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.’nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.’nin (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir" denildi.

Valilik açıklamasında, "Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir" denildi.
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