Serbest Kalmak için Her Şeyi Yapıyorlar: Mahkemeye 2 Milyon Dolarlık Teminat Teklifi

Ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un Boston'daki yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. VOA Türkçe'den Mehmet Sümer ve Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Cihantimur’un avukatlarının müvekkilinin kefaletle serbest kalması için mahkemeye 2 milyon dolarlık teminat teklifinde bulunduğu öğrenildi.