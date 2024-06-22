Serbest Kalmak için Her Şeyi Yapıyorlar: Mahkemeye 2 Milyon Dolarlık Teminat Teklifi
Serbest Kalmak için Her Şeyi Yapıyorlar: Mahkemeye 2 Milyon Dolarlık Teminat Teklifi
Ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un Boston'daki yargılanmasında yeni bir gelişme yaşandı. VOA Türkçe'den Mehmet Sümer ve Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Cihantimur’un avukatlarının müvekkilinin kefaletle serbest kalması için mahkemeye 2 milyon dolarlık teminat teklifinde bulunduğu öğrenildi.
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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
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Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.
Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılamada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Önceki gün Boston’da yeniden hakim karşısına çıkan Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, mahkeme hakimi Donald L. Cabell’e dün müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için yeni bir dilekçe daha sundu. Cihantimur’un avukatları hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye’de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını ifade etti.
Dilekçe’de, Cihantimur’un kefaletle serbest kalması için gösterdikleri babası Bülent Cihantimur’a ait 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen gayrimenkulün, Türkiye’de olmasının mahkeme için sorun teşkil etmeyeceği ileri sürüldü. Dilekçede, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararlar emsal gösterildi.
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Dilekçe’de, Cihantimur’un kefaletle serbest kalması için gösterdikleri babası Bülent Cihantimur’a ait 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen gayrimenkulün, Türkiye’de olmasının mahkeme için sorun teşkil etmeyeceği ileri sürüldü. Dilekçede, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararlar emsal gösterildi.
Cihantimur’un dava dosyasında 20 Haziran 2024 tarih ve 25 numaralı belgeler için hakimin gizlilik kararı aldığı görülüyor. Gizlilik kararı alınan belgelerde, Cihantimur’un avukatların mahkemeye yaptığı kefalet ve şartlı tahliyesi için ayrıntıların yer aldığı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren ABD'li Savcı Kristin Kearney'in hapishanedeki şartların uygun olduğunu belirterek sanığın milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini belirtmesi de medyaya yansıdı.
Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verdi. Üçüncü duruşmanın tarihi ise henüz açıklanmadı. Oğlu Timur Cihantimur ile aynı davada yargılanan Eylem Tok ise 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
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