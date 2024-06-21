Onlarca Hacı Adayı Hayatını Kaybetti: Tunus Din İşleri Bakanı Görevden Alındı
Onlarca Hacı Adayı Hayatını Kaybetti: Tunus Din İşleri Bakanı Görevden Alındı
Aşırı sıcaklar nedeniyle Suudi Arabistan'da en az 49 Tunuslu yaşamını yitirdi. Hacda yaşanan onlarca ölümden sonra Tunus Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi, görevden alındı.
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Geçen hafta boyunca Suudi Arabistan'daki aşırı sıcaklar nedeniyle en az 49 Tunuslu hayatını kaybetti. Tunuslu aileler hala çok sayıda kayıp kişiyi arıyor.
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Mekke'de hava sıcaklığı 50 santigrat dereceyi aşarken resmi verilere göre yaklaşık 1000 hacı adayının yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Yaşamını yitirenler arasında 23 Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenilmişti.
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Bizden de 23 kişi vefat etmiş,hani hala istifa eden biri yok,tunus halkı dahi eleştirip istifa ettirtebiliyor
Bizdekiler müslüman o yüzden.
Kader desene reis ne istifası, ölüme övgüler şehit oldular falan? Gelmedim mi aklına?
Bence Suudi Arabistan bakanı istifa etsin. O kadar para akıyor adamlara, püskürtmeli su ile açık hava serinletme, gölgelendirmeli kısımların arttırılması gib... Devamını Gör