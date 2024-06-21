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Onlarca Hacı Adayı Hayatını Kaybetti: Tunus Din İşleri Bakanı Görevden Alındı

Onlarca Hacı Adayı Hayatını Kaybetti: Tunus Din İşleri Bakanı Görevden Alındı

Tunus
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 21:42

Aşırı sıcaklar nedeniyle Suudi Arabistan'da en az 49 Tunuslu yaşamını yitirdi. Hacda yaşanan onlarca ölümden sonra Tunus Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi, görevden alındı.

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Geçen hafta boyunca Suudi Arabistan'daki aşırı sıcaklar nedeniyle en az 49 Tunuslu hayatını kaybetti. Tunuslu aileler hala çok sayıda kayıp kişiyi arıyor.

Geçen hafta boyunca Suudi Arabistan'daki aşırı sıcaklar nedeniyle en az 49 Tunuslu hayatını kaybetti. Tunuslu aileler hala çok sayıda kayıp kişiyi arıyor.

Reuters'ın haberine göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hac ziyaretine katılan onlarca vatandaşının ölümünün ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine Din İşleri Bakanı İbrahim eş-Şeybi'yi görevden aldığını açıkladı.

Mekke'de hava sıcaklığı 50 santigrat dereceyi aşarken resmi verilere göre yaklaşık 1000 hacı adayının yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Yaşamını yitirenler arasında 23 Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenilmişti.

Mekke'de hava sıcaklığı 50 santigrat dereceyi aşarken resmi verilere göre yaklaşık 1000 hacı adayının yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Yaşamını yitirenler arasında 23 Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenilmişti.
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Bizden de 23 kişi vefat etmiş,hani hala istifa eden biri yok,tunus halkı dahi eleştirip istifa ettirtebiliyor

~lady~

Bizdekiler müslüman o yüzden.

Erol Kayar

Kader desene reis ne istifası, ölüme övgüler şehit oldular falan? Gelmedim mi aklına?

Söyledim gitti

Bence Suudi Arabistan bakanı istifa etsin. O kadar para akıyor adamlara, püskürtmeli su ile açık hava serinletme, gölgelendirmeli kısımların arttırılması gib... Devamını Gör