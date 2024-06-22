Bu da Oldu: İstanbul'da Evinde 1,5 Metre Uzunluğunda Timsah Besleyen Kişi Gözaltına Alındı
Bu da Oldu: İstanbul'da Evinde 1,5 Metre Uzunluğunda Timsah Besleyen Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı. A.P isimli şahsın kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
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Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.
Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.
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