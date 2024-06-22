Yeni Vergi Paketi Yolda! Bahşiş ve Motokuryeler Hakkında Yeni Karar: KDV Muafiyeti Uygulanacak

Yeni vergi paketi kapıya dayandı. Her geçen gün vergi paketine ilişkin yeni detaylar gündeme gelmeye başladı. Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyeceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz' dedi.