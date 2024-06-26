8 Aydır Tutukluydu, Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya Tahliye Edildi
8 Aydır Tutukluydu, Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya Tahliye Edildi
Kobani eylemlerinde yaşanan olaylar ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, tahliye edildi.
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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandığı duruşmada, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise hazır bulunmadı.
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Duruşmada savunmasını yapan Kaya, suçlamaları reddetti ve suç oluşturabilecek bir eyleminin bulunmadığını ifade etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, Hüda Kaya'nın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı ve eksikliklerin giderilmesi için davayı 10 Eylül 2024'e erteledi.
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