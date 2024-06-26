Otomotiv Sektörüne Yönelik Bakanlıktan Yeni Karar: 31 Ağustos'a Ertelendi

Oto piyasası için önemli karar açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi.