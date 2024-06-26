Alkollü At Arabası Kullanan Kişiye Para Cezası
Alkollü At Arabası Kullanan Kişiye Para Cezası
Aydın'ın Germencik ilçesinde trafikte tehlike oluşturan ve alkollü olduğu tespit edilen at arabası sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
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Aydın-İzmir kara yolundan Germencik istikameti yönünde seyreden 45 yaşındaki H.S'nin kullandığı at arabasının trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle çevredeki sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
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Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, H.S'yi durdurdu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, emniyete götürüldü.
Yapılan kontrolde H.S'nin 291 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca H.S'ye ana yolda at arabası kullanmak, herhangi bir uyarıcı, reflektör bulundurmamak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü trafiğe çıkmak suçlarından 9 bin 200 lira ceza uygulandı.
Polis ekiplerince at arabası da emniyetin otoparkına çekildi.
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