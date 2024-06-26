Yasak Aşk ve Uyuşturucu Partilerinde Adı Geçen Hakim Gül Altınok'un WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı
Yasak Aşk ve Uyuşturucu Partilerinde Adı Geçen Hakim Gül Altınok'un WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı
Yasak aşk, tehdit, rüşvet ve uyuşturucu partilerinde adı geçen Hakim Gül Altınok'un HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'ye büyü yaptırmak istediği ortaya çıktı. Açığa alınan hakim Altınok'un 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş insanı Server Leventoğlu, 'Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor' demişti.
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2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı.
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Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.
Büyücü ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı. Gül Altınok daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti.
Gül Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.
Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül Altınok'un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.
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