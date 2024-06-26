Yasak Aşk ve Uyuşturucu Partilerinde Adı Geçen Hakim Gül Altınok'un WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

Yasak aşk, tehdit, rüşvet ve uyuşturucu partilerinde adı geçen Hakim Gül Altınok'un HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'ye büyü yaptırmak istediği ortaya çıktı. Açığa alınan hakim Altınok'un 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş insanı Server Leventoğlu, 'Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor' demişti.