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Yasak Aşk ve Uyuşturucu Partilerinde Adı Geçen Hakim Gül Altınok'un WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

Yasak Aşk ve Uyuşturucu Partilerinde Adı Geçen Hakim Gül Altınok'un WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

whatsapp Edirne
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 09:04

Yasak aşk, tehdit, rüşvet ve uyuşturucu partilerinde adı geçen Hakim Gül Altınok'un HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'ye büyü yaptırmak istediği ortaya çıktı. Açığa alınan hakim Altınok'un  5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş insanı Server Leventoğlu, 'Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor' demişti. 

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2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı.

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı.

Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.

Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.

10haber'in haberine göre; hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK 2. Dairesi olduğundan Gül Altınok, bir büyücüden bu konuda yardım istiyor.

Büyücü ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı. Gül Altınok daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti.

Büyücü ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı. Gül Altınok daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti.

Gül Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

Gül Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül Altınok'un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül Altınok'un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.
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