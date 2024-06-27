O İlde Denize Girmek Yasaklandı
O İlde Denize Girmek Yasaklandı
Düzce'de 3 plaj haricinde denize girmek yasaklandı. Açıklama, Akçakoca Kaymakamlığı'ndan geldi.
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Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, bugün olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 plaj haricinde denize girilmesine izin verilmeyecek.
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Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın ilçede olumsuz hava şartlarının hakim olacağı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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