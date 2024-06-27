Elon Musk İki Defa Evlendiği Eski Eşi Talulah Riley'in Düğününe Katıldı

Elon Musk'ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley, Game of Thrones yıldızıyla evlendi. Düğüne Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk da katıldı. Talulah Riley, Musk için, 'O harika bir arkadaş. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel bir şey. Ona karşı sonsuz bir sevgim var' demişti.