Elon Musk İki Defa Evlendiği Eski Eşi Talulah Riley'in Düğününe Katıldı
Elon Musk İki Defa Evlendiği Eski Eşi Talulah Riley'in Düğününe Katıldı
Elon Musk'ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley, Game of Thrones yıldızıyla evlendi. Düğüne Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk da katıldı. Talulah Riley, Musk için, 'O harika bir arkadaş. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel bir şey. Ona karşı sonsuz bir sevgim var' demişti.
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Dünyanın en zengin insanı 52 yaşındaki Elon Musk, iki kez evlenip boşandığı 34 yaşındaki İngiliz aktris Talulah Riley’in düğününe katıldı.
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Riley’in İngiliz aktör Thomas Brodie- Sangster (34) ile İngiltere’deki düğününe Musk, özel jetiyle gitti.
12 çocuk babası Musk, geçen yıl çiftin nişan duyurusuna kendi sosyal medya sitesi X üzerinden tebrik mesajı göndermişti. Musk ve Riley, ilk olarak 2010’da evlenip 2012’de boşanmış, sonra 2013’te tekrar evlenip 2016’da boşanmıştı. Eski çiftin çocukları olmamıştı.
Talulah Riley, verdiği bir röportajda neden iki kere evlendiklerini açıklamıştı. Riley "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum. Ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" dedi. Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel bir şey. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuştu.
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