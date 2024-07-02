Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hem Maaşına Hem de Aylığına Zam Yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hem Maaşına Hem de Aylığına Zam Yapılacak
Milyonlarca işçi, asgari ücrete ara zam beklerken, hüsrana uğradı. Bununla kalmayıp bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin 'Türkiye’de asgari ücret düşük değildir' diyerek tepkilerin odağı hale geldi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; işçiye ara zam yapılmazken, Bakan Mehmet Şimşek’in hem maaşına hem de aylığına bu ay yüzde 20 civarında zam yapılacağı öğrenildi. Böylece Şimşek’in aylık eline geçen para 694 dolar artarak 8 bin 891 liraya çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin "muhalefetin popülist iteklemesi" ile gerçekleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist iteklemesi ile seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL. Milli gelirin yüzde 2’sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni vergi düzenlenmesiyle yurttaş tarafından tepki çeken Bakan Şimşek'in, halen 144 bin 362 lira bakan maaşı, 96 bin 958 lira da milletvekili emekli aylığı aldığı öğrenildi.
Böylece Şimşek’in aylık eline geçen para 694 dolar artarak 8 bin 891 liraya çıkacak. Üstelik bu artış yılın başında 29.44 olan dolar kurunun bugün 32.65 TL’ye yükselmiş olmasına rağmen gerçekleşecek. Şimşek’in fedakarlık diyerek beğenmediğini ima ettiği geliri dolar karşısında bile artarken asgari ücrette büyük kayıp yaşandı. Yılın başında asgari ücret 578 dolara karşılık geliyordu. Ancak temmuz başına gelindiğinde asgari ücret 521 dolara düştü. Her bir asgari ücretli 57 dolar kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın