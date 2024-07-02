Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hem Maaşına Hem de Aylığına Zam Yapılacak

Milyonlarca işçi, asgari ücrete ara zam beklerken, hüsrana uğradı. Bununla kalmayıp bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin 'Türkiye’de asgari ücret düşük değildir' diyerek tepkilerin odağı hale geldi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; işçiye ara zam yapılmazken, Bakan Mehmet Şimşek’in hem maaşına hem de aylığına bu ay yüzde 20 civarında zam yapılacağı öğrenildi. Böylece Şimşek’in aylık eline geçen para 694 dolar artarak 8 bin 891 liraya çıkacak.