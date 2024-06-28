Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Feci Ölüm: Doğum Gününde Elektrik Akımına Kapılıp Hayatını Kaybetti

Feci Ölüm: Doğum Gününde Elektrik Akımına Kapılıp Hayatını Kaybetti

İzmir
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 23:23

İzmir'in Urla ilçesinde, beton pompa aracının borularını temizlerken elektrik akımına kapılan Onur Ürün, feci şekilde hayatını kaybetti. Onur Ürün'ün öldüğü gün, doğum günü olduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, 26 Haziran saat 17.20 sıralarında Bademler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasında meydana geldi.

Olay, 26 Haziran saat 17.20 sıralarında Bademler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasında meydana geldi.

İnşaat firmasında çalışan evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Onur Örün, iddiaya göre beton pompa aracının borularını temizlediği sırada araca bağlı ekipmanın elektrik tellerine değmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Örün, olay yerine gelen ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Onur Örün, iddiaya göre beton pompa aracının borularını temizlediği sırada araca bağlı ekipmanın elektrik tellerine değmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Örün, olay yerine gelen ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örün, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kendisinin aynı gün doğum günü olduğu öğrenildi. Örün'ün cenazesi, bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Örün'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından Zeytinalanı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Örün, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kendisinin aynı gün doğum günü olduğu öğrenildi. Örün'ün cenazesi, bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Örün'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından Zeytinalanı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın