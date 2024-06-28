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Ankara Kulisleri Hareketlendi! 'Üç Bakan İstifa Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Ankara Kulisleri Hareketlendi! 'Üç Bakan İstifa Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 19:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmesi sonrası gözler AK Parti'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da istifa ettikleri iddia edilirken, Mynet iki bakanlık yetkililerine ulaştı.

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Yerel seçim sonrası AK Parti'nin, değişime gideceği gündeme gelmişti. Seçimin üzerinden aylar geçti ve değişim rüzgarları AK Parti'de esmeye başladı. 7 ilin il başkanlıklarında yapılan atamalarla birlikte değişimin devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

Yerel seçim sonrası AK Parti'nin, değişime gideceği gündeme gelmişti. Seçimin üzerinden aylar geçti ve değişim rüzgarları AK Parti'de esmeye başladı. 7 ilin il başkanlıklarında yapılan atamalarla birlikte değişimin devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

AK Parti'den gelen randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirilerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararında etkili olduğu konuşulurken, Koca'nın istifasını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

AK Parti'den gelen randevu sistemi ve sağlıktaki eleştirilerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa kararında etkili olduğu konuşulurken, Koca'nın istifasını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

Daha sonra ise iki bakanın daha istifa ettiği iddiası gündem oldu. Oda TV'de yer alan iddiaya göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifalarını sundu.

Daha sonra ise iki bakanın daha istifa ettiği iddiası gündem oldu. Oda TV'de yer alan iddiaya göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifalarını sundu.

İstifa iddiaları sonrası Mynet iki bakanlığın da yetkililerine ulaştı. Bakanlıklardan yapılan açıklamada istifa iddiası yalanlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Işıkhan'ın Kıbrıs'ta ve görevinin başında olduğu açıklandı. Ticaret Bakanlığı ise Ömer Bolat'ın Kıbrıs'ta ve görevinde olduğunu belirterek iddiaların bilerek ve spekülasyon amaçlı, bakanlığı yıpratma hedefiyle ortaya atıldığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Işıkhan'ın Kıbrıs'ta ve görevinin başında olduğu açıklandı. Ticaret Bakanlığı ise Ömer Bolat'ın Kıbrıs'ta ve görevinde olduğunu belirterek iddiaların bilerek ve spekülasyon amaçlı, bakanlığı yıpratma hedefiyle ortaya atıldığını vurguladı.
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