Ankara Kulisleri Hareketlendi! 'Üç Bakan İstifa Etti' İddiası Ortalığı Karıştırdı: Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmesi sonrası gözler AK Parti'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da istifa ettikleri iddia edilirken, Mynet iki bakanlık yetkililerine ulaştı.