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‘FETÖ Firarisi’ Akın İpek’in Yalısı Satıldı: Yeni Sahibi Belli Oldu

‘FETÖ Firarisi’ Akın İpek’in Yalısı Satıldı: Yeni Sahibi Belli Oldu

FETÖ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 21:34

FETÖ firarisi’ Akın İpek’in İstanbul’un Bebek ilçesindeki yalısı, satıldı. Yalının yeni sahibi belli oldu.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'teki Koza-İpek Holding'e ait yalı satıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'teki Koza-İpek Holding'e ait yalı satıldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcı buldu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya alıcı buldu.

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı.

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC’ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC’ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden TCC’ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023’te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.

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Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden TCC’ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023’te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.

Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden TCC’ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023’te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.
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