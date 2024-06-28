Skandal Olay: Kapatılan Kolejin Sahipleri, Öğretmenleri Darbetti

Kastamonu’da kapatılan Özel Tema Koleji yöneticileri ile okulda çalışan öğretmenler arasında, arabulucu görüşmesi sırasında kavga çıktı. Okul yöneticileri tarafından darbedilen 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı yaralandı.