Skandal Olay: Kapatılan Kolejin Sahipleri, Öğretmenleri Darbetti
Skandal Olay: Kapatılan Kolejin Sahipleri, Öğretmenleri Darbetti
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’daki kampüsünü kapatma kararı alan Özel Tema Koleji yöneticileri, mali hakları ile ilgili görüşme yapmak amacıyla öğretmenlerle Doğa Köyü Öğretmenevi’nde çalışan öğretmenler ile bir araya geldi.
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Görüşme sırasında kolej yöneticileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartılma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 öğretmen darbedildi. Yöneticiler tarafından darbedilen öğretmenler, olayın planlı ve organize biçimde gerçekleştirildiğini, görüşmeye avukatlarıyla katılmalarının şüpheliler tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Darp raporu alan 3 öğretmen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olayda darbedilen sınıf öğretmeni Ali Özçağlı, “Çalıştığım TEMA Koleji bizlere hiç haber vermeden Mayıs ayında bir anda kapatılacağı bildirildi. Gelecek yıl için anlaşmalarımızı yapmıştık, öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırmıştı. Buna rağmen okulun kapatılacağı bizlere açıklandı. Bugün benim ve diğer öğretmenlerimizin görüşmeleri vardı. Birlikte değil, öğretmenlerimizle ayrı ayrı görüşüldü. İçeride görüşen öğretmenimiz görüşmesini bitirip çıkıp gidiyordu'' dedi.
''Ben görüşmek için gittiğimde okul sahibinin oğlu, ‘hocam sana bir sarılayım’ dedi, sonra ben anlamadan beni itip bana vurmaya başladı. Sonra beni yere düşürdüler. 3-4 kişi saldırdı, beni darp etmeye başladı. Görüşmek için bekleyen öğretmenlerimiz vardı. Onlar da ‘ne yapıyorsunuz’ diye ayırmak için bana yaklaşmaya çalıştı. Bizleri ayırmak için gelen öğretmenlerimizi de bu sırada saldırıp yere düşürdüler. Olayı kameraya çekmek isteyen öğretmenimizi iterek engellemeye çalıştılar. Ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Sonra da bizleri oradan kovdular, bizler arabaya binip gitmek isterken yine küfür etmeye devam ettiler.''
''Zaten konuşmama dahi izin vermeden bizleri darp etmeye başladılar. Hocalarımızda bizleri ayırmaya geldiğinde onları da darp etmeye başladılar. Hepimize ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Jandarmayı çağırdığımızı görünce okul sahipleri, hemen eşyalarını alıp araçlarına binip kaçmaya çalıştı. Jandarma önlerini kesip, araçları durdurdu. O sırada da hakaretler devam etti. Sonra da okul sahiplerini gören olmadı.”
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Tema Kolejinde 2 yıldır psikolog olarak görev yapan Ece Bahar da, “Bugün arabuluculuk görüşmem için Doğa Kültür Köyü Öğretmenevine çağrıldım. Nişanlım Ahmet Er ile birlikte geldim. Görüşmeyi yaptıktan sonra üst kata çıktım, okulun arabulucusuyla görüşmek için. Ardından sesler duydum, ardından camdan baktığımda okul sahipleri öğretmenlerimize saldırdı. Yarın bizim düğünümüz var ama biz şu anda hastanedeyiz, darp raporu alıyoruz, bu işlerle uğraşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz” diye konuştu.
Kolejin matematik öğretmeni Onur Yalçın ise, ''Bir anda birkaç kişi daha Ali Hocamızın yanına doğru geldi. Biz ne oluyor demeden, arkamızı döndüğümüzde Ali Hocam yerdeydi. Yani bu saldırı planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış ve bizlerinde Ali Hocamın yanına gitmemizi engellediler. Bizler kavgayı ayırmak için Ali Hocamızın yanına doğru gitmek isterken bizlerin üzerine doğru geldiler. Ali Hocamı da yerde tuttular, yerden kalkmasını engellediler” diye konuştu.
Yaşanan olayı anlatan Ahmet Er, “Bir baktım ortalık karışmış, Ali Hocamız yerde yatıyor, darp ediliyor. Bizler de panikle ‘ne oluyor’ diye gidip, kavgayı ayırmaya çalıştık. Kavgayı ayırmaya giderken okul sahiplerinin anlamsız bir şekilde bana saldırdıklarını deneyimledim. Geldiler bana saldırdılar. Okul müdürü başıma gelip bana bir şeyler söyledi, beni yere yıktı. Kulağımın arkasına aldığım darbeden ötürü baş dönmem var, o yüzden kendimi ifade etmekte zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
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