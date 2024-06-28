Mehmet Şimşek'e Hakaret Edildi! İBB Hesabına Siber Saldırı: Küfürlü Paylaşım Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Hesabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşım İstanbul hesabı olduğu ortaya çıktı. İBB, söz konusu paylaşımın siber saldırı sonrası gerçekleştirildiğini açıklamıştı.