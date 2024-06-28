Mehmet Şimşek'e Hakaret Edildi! İBB Hesabına Siber Saldırı: Küfürlü Paylaşım Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Mehmet Şimşek'e Hakaret Edildi! İBB Hesabına Siber Saldırı: Küfürlü Paylaşım Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Hesabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşım İstanbul hesabı olduğu ortaya çıktı. İBB, söz konusu paylaşımın siber saldırı sonrası gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
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Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili re'sen soruşturma başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasının ardından X hesabından "Başardık" paylaşımı yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımı hakaret içerikli bir mesajla retweet yapan bir hesap hakkında Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Alenen Aşağılama suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Şimşek’in sabah saatlerinde sosyal medya platformu üzerinden Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ‘Başardık’ şeklindeki paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Ulaşım İstanbul’ isimli X hesabından küfürlü paylaşım yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından küfürlü paylaşım yapan hesap hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Ulaşım İstanbul hesabından yapılan açıklamada söz konusu hakaretin bir siber saldırı olduğu ifade edildi.
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İşte o paylaşım:
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