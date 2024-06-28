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Büyük İddia! Fahrettin Koca İstifa Etti: ''Kişisel Eşyalarını Toplayıp Bakanlık’taki Makamından Ayrıldı''

Büyük İddia! Fahrettin Koca İstifa Etti: ''Kişisel Eşyalarını Toplayıp Bakanlık’taki Makamından Ayrıldı''

Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 00:22

Günlerdir üç bakanın istifa ettiği haberleri gündemi epey meşgul ederken, Habertürk yazarı Bülent Aydemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.

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Geçtiğimiz birkaç gündür Ankara kulisleri hareketli geçiyor. Kulis bilgileri gündeme bomba gibi düşerken, bazı bakanların istifa ettikleri konuşuluyor. Bu bakanların başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi geçiyor.

Geçtiğimiz birkaç gündür Ankara kulisleri hareketli geçiyor. Kulis bilgileri gündeme bomba gibi düşerken, bazı bakanların istifa ettikleri konuşuluyor. Bu bakanların başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi geçiyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''

Aydemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Aydemir, ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…'' diye yazdı.

Aydemir sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Aydemir, ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Aydemir, 4 bakanın istifa edeceğine dikkat çekti.

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