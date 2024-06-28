Büyük İddia! Fahrettin Koca İstifa Etti: ''Kişisel Eşyalarını Toplayıp Bakanlık’taki Makamından Ayrıldı''

Günlerdir üç bakanın istifa ettiği haberleri gündemi epey meşgul ederken, Habertürk yazarı Bülent Aydemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.