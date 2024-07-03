Oğluna Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilmişti: Ender Saraç'ın Yargılandığı Davada Karar Çıktı

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında 13 yaşındaki oğlu M.S'ye ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine bugün de devam edildi. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Saraç, 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.