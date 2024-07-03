Oğluna Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilmişti: Ender Saraç'ın Yargılandığı Davada Karar Çıktı
Oğluna Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilmişti: Ender Saraç'ın Yargılandığı Davada Karar Çıktı
Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında 13 yaşındaki oğlu M.S'ye ‘cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine bugün de devam edildi. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Saraç, 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur çocuk M.S'nin 5 Aralık 2023 günü öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğüne dair beyanda bulunduğu, öğretmenlerinin ve okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirildiği ve savcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi. Mağdur çocuğun 7 Aralık 2023 günü Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) ilk verdiği ifadesinde, istismara uğradığını anlattığı, ancak 13 Aralık 2023'te ÇİM'de ek ifade vererek bu kez babasının annesine ve kendilerine kötü davrandığı için babasına ders vermek amacıyla cinsel istismara maruz kaldığını söylediğini, istismara maruz kalmadığını, şikayetçi olmadığını söylediği iddianamede yer aldı.
Benan Saraç'ın da 13 Aralık 2023 tarihinde polise ek ifade verdiği, çocuğu ile yapmış olduğu görüşmede oğlunun babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu kendisine bildirdiğini, babasını ailelerinden uzak tutmak için çocuğun babası hakkında cinsel istismar olayını uydurduğunu, bu nedenle şüpheli hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söylediği belirtildi. İddianamede, mağdur çocuğun ilk aşamada vermiş olduğu ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği, olay yargıya taşındıktan ve basında yer aldıktan sonra mağdur çocuğun şikayetten vazgeçmesine itibar edilmediği vurgulandı. Ender Saraç'ın "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın