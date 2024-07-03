Büyük İddia: Değişim İki Bakanla Sınırlı Kalmayacak
Büyük İddia: Değişim İki Bakanla Sınırlı Kalmayacak
31 Mart seçimleri sonrası beklenen değişim rüzgarları sonunda esti ve iki bakanlıkta görev değişikliği yapıldı. Değişim sonrası Ankara kulislerinde hareketli anlar yaşanırken, değişimin iki bakanla kalmayacağı iddia edildi.
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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AK Parti’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.
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31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AK Parti’de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini halen koruyor.
Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliği kısmı olsa da gerçekleşmiş oldu.
Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca’nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Özhaseki’nin istifasının da tamamen "sağlık problemlerinden" kaynaklandığı belirtiliyor.
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