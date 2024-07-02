Sergen Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Hedef Aldı: ''Senin Başka İşin Yok mu?''
Sergen Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Hedef Aldı: ''Senin Başka İşin Yok mu?''
Eski futbolcu ve teknik insan Sergen Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı hedef aldı. Yalçın, 'O Spor Bakanı(Osman Bak) tam bir felaket ya. Rol çalıyor hocam rol' dedi.
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Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık’la Kafa Sports’ta yaptığı programa konuk oldu.
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Sergen Yalçın, Milli Takım’ın EURO 2024’teki maçlarından sonra, odasında futbolcularla Cumhurbaşkanı’nı konuşturan Bakan Bak’ı sert bir dille eleştirdi.
“O Spor Bakanı(Osman Bak) tam bir felaket ya. Rol çalıyor hocam rol. Futbolcular nasıl rahatsız olmasınlar? Adamlar oraya gitmiş, lig bitmiş. Yorgunlar zaten, orada çok zor bir turnuva oynuyorlar, ülkeyi temsil ediyorlar'' diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:
''Sürekli birileri çıkıyor, konuşuyor. Sürekli birileri açıklama yapıyor kendi kendine… Ya kardeşim çıkın şu işin biraz dışına ya… Karışmayın, bırakın çocuklar oynasınlar. Adamları rahat bırakın, sürekli telefonu arıyorlar Cumhurbaşkanı’nı. Ya sizin başka işiniz yok mu? Niye siz koskoca Cumhurbaşkanı’nı bu işlere sokuyorsunuz. Ne oldu ki daha? Bir şey olmadı ki… Bir yarı finale kalalım, bir şey yapalım da bir başarı olsun.”
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aha gitti... Sergen artık takım falan çalıştıramaz en azından bu ülkede. I love ileri demokrasi