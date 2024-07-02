Resmi Gazete'de Açıklandı: Çok Sayıda Vali Yardımcısı ve Kaymakamın Görev Yerleri Değiştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de Kemal Memişoğlu getirilmesi sonrası çok sayıda Vali Yardımcısı ve Kaymakamın da görev yerleri değiştirildi.