394 Gün Sonra Bakanlık Koltuğuna Geri Dönen Murat Kurum'dan İlk Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
394 Gün Sonra Bakanlık Koltuğuna Geri Dönen Murat Kurum'dan İlk Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinden istifa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine, 2018-2023 yılları arasında bakanlık yapan; ardından 2024 yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'u atadı. Atama sonrası Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi.
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İliç maden faciasında ÇED raporunu imzaladığı ortaya çıkan Murat Kurum, görevi bıraktığı 4 Haziran 2023 tarihinin ardından tam 394 gün sonra Erdoğan'ın imzasıyla görevine geri döndü.
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Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."
İşte o paylaşım:
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