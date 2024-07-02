Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi, Koltuklar Kırıldı: 30 Kişi Yaralandı

Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi, Koltuklar Kırıldı: 30 Kişi Yaralandı

Brezilya Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 09:27

Havada korku dolu anlar yaşandı. Güney Amerika ülkesi Uruguay'a giden yolcu uçağı şiddetli türbülans girdi. Uçak, Brezilya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Birçok kişi şiddetli sarsıntıda başlarını tavana çarptı, bir kişi baş üstü kabinine sıkıştı. Kazada 30 yolcu yaralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Boeing 787 tipi uçak, Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya gidiyordu.

İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Boeing 787 tipi uçak, Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya gidiyordu.

Ancak şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Ancak şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Havayolu şirketi, uçakta 325 yolcunun olduğunu açıkladı. 30 kişi yaralandı. Uçağı havaalanıda çok sayıda ambulans karşıladı.

Havayolu şirketi, uçakta 325 yolcunun olduğunu açıkladı. 30 kişi yaralandı. Uçağı havaalanıda çok sayıda ambulans karşıladı.

Türbülans nedeniyle bazı koltukların yerlerinden söküldüğü ve uçağın tavanında hasar olduğu görüldü.

Türbülans nedeniyle bazı koltukların yerlerinden söküldüğü ve uçağın tavanında hasar olduğu görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
10
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın