Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi, Koltuklar Kırıldı: 30 Kişi Yaralandı

Havada korku dolu anlar yaşandı. Güney Amerika ülkesi Uruguay'a giden yolcu uçağı şiddetli türbülans girdi. Uçak, Brezilya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Birçok kişi şiddetli sarsıntıda başlarını tavana çarptı, bir kişi baş üstü kabinine sıkıştı. Kazada 30 yolcu yaralandı.