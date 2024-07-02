Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi, Koltuklar Kırıldı: 30 Kişi Yaralandı
Havada Korku Dolu Anlar! Uçak Türbülansa Girdi, Koltuklar Kırıldı: 30 Kişi Yaralandı
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İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Boeing 787 tipi uçak, Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya gidiyordu.
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Ancak şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Havayolu şirketi, uçakta 325 yolcunun olduğunu açıkladı. 30 kişi yaralandı. Uçağı havaalanıda çok sayıda ambulans karşıladı.
Türbülans nedeniyle bazı koltukların yerlerinden söküldüğü ve uçağın tavanında hasar olduğu görüldü.
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