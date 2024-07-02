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Bu da Oldu! Sigaraya Yeni Düzenleme Yolda: İzmarit Vergisi Geliyor

Bu da Oldu! Sigaraya Yeni Düzenleme Yolda: İzmarit Vergisi Geliyor

sigara
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 10:31

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile sigara ve alkol piyasasında yeni bir değişikliğe gidilecek. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; sigara firmaları artık 'kirletme vergisi' ödemek zorunda kalacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya ilişkin talimat verdiği, çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınarak, taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya ilişkin talimat verdiği, çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınarak, taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Ticaret Bakanlığı'na ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun’da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

Çalışmalar sırasında bilim insanlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği kaydedildi. AK Parti kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden 'sigara izmariti' vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi.

Çalışmalar sırasında bilim insanlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği kaydedildi. AK Parti kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden 'sigara izmariti' vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi.

İspanya’daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan modelin tütün endüstrisine yönelik olduğunu aktaran kurmaylar, sigara üreticilerine karşı mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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