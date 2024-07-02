Bu da Oldu! Sigaraya Yeni Düzenleme Yolda: İzmarit Vergisi Geliyor
Bu da Oldu! Sigaraya Yeni Düzenleme Yolda: İzmarit Vergisi Geliyor
Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile sigara ve alkol piyasasında yeni bir değişikliğe gidilecek. Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; sigara firmaları artık 'kirletme vergisi' ödemek zorunda kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya ilişkin talimat verdiği, çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınarak, taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.
Çalışmalar sırasında bilim insanlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği kaydedildi. AK Parti kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden 'sigara izmariti' vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın