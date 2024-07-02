Bu da Oldu! Sigaraya Yeni Düzenleme Yolda: İzmarit Vergisi Geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Ticaret Bakanlığı'na ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun’da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.