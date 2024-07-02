17 Yılda 150 Kez Kalbi Durdu: ''Tedavi, Hastaların Hayatını Kâbusa Dönüştürebiliyor''

17 yılda 150 kez kalbi duran 37 yaşındaki Alper Ayaz, 'radyofrekans ablasyon' tedavisiyle kalbinin düzensiz çalışmasından ve sıklıkla elektroşok etkisine maruz kalmaktan kurtulduğunu anlattı. Kalp rahatsızlığının ailesinde genetik olduğuna dikkat çeken Alper Ayaz, '2007'den beri ortalama 150 kez şok almışımdır' dedi.