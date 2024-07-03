Yeni Vergi Paketi Kapıda: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam
Yeni Vergi Paketi Kapıda: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkes tarafından merakla beklenen vergi paketinde ayrıntılar netleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.
Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak.
Paket özellikle şirketleri ilgilendiriyor. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren çoğu madde taslaktan çıkarıldı.
Konut kirasında istisnanın kalkması, tapuda gerçek bedelle satış yapılması maddeleri yasada yer almayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasayla, engellilere araç alımında ÖTV istisnası 5 yıldan 10 yıla yükselecek. Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.
Vergi paketi ile uygulanacak cezalar da belli oluyor. Başkasının POS cihazını kullananlara 90 bin TL, Başkasının IBAN'ını kullananlara 30 bin TL - 20 milyon TL arası, fatura düzenlemeyenlere 1 milyon - 10 milyon TL arası, elden kira ödemelerine kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın