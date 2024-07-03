Yeni Vergi Paketi Kapıda: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam

Kamuoyunda bir süredir tartışılan konuda sona gelindi. Gündem olan vergi paketi netleşmeye başladı. NTV'den Göker Bilgiç'in haberine göre; Taslak metinden, motokurye ve bahşiş düzenlemeleri çıkarılırken, yurt dışına çıkış harcına gelecek zamdan vazgeçilmemesi dikkat çekti.