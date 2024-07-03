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Yeni Vergi Paketi Kapıda: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam

Yeni Vergi Paketi Kapıda: Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam

vergi ÖTV
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 08:35

Kamuoyunda bir süredir tartışılan konuda sona gelindi. Gündem olan vergi paketi netleşmeye başladı. NTV'den Göker Bilgiç'in haberine göre; Taslak metinden, motokurye ve bahşiş düzenlemeleri çıkarılırken, yurt dışına çıkış harcına gelecek zamdan vazgeçilmemesi dikkat çekti. 

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Herkes tarafından merakla beklenen vergi paketinde ayrıntılar netleşti.

Herkes tarafından merakla beklenen vergi paketinde ayrıntılar netleşti.

NTV'den Göker Bilgiç'in haberine göre; Pakete göre, uluslararası şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi uygulanması bekleniyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.

Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak.

Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak.

Paket özellikle şirketleri ilgilendiriyor. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren çoğu madde taslaktan çıkarıldı.

Paket özellikle şirketleri ilgilendiriyor. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren çoğu madde taslaktan çıkarıldı.

Konut kirasında istisnanın kalkması, tapuda gerçek bedelle satış yapılması maddeleri yasada yer almayacak.

Konut kirasında istisnanın kalkması, tapuda gerçek bedelle satış yapılması maddeleri yasada yer almayacak.
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Yasayla, engellilere araç alımında ÖTV istisnası 5 yıldan 10 yıla yükselecek. Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.

Yasayla, engellilere araç alımında ÖTV istisnası 5 yıldan 10 yıla yükselecek. Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.

Vergi paketi ile uygulanacak cezalar da belli oluyor. Başkasının POS cihazını kullananlara 90 bin TL, Başkasının IBAN'ını kullananlara 30 bin TL - 20 milyon TL arası, fatura düzenlemeyenlere 1 milyon - 10 milyon TL arası, elden kira ödemelerine kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.

Vergi paketi ile uygulanacak cezalar da belli oluyor. Başkasının POS cihazını kullananlara 90 bin TL, Başkasının IBAN'ını kullananlara 30 bin TL - 20 milyon TL arası, fatura düzenlemeyenlere 1 milyon - 10 milyon TL arası, elden kira ödemelerine kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.
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