Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Erzincan'da Yaz Serinliği: Temmuz Ayında Kar Yağdı

Erzincan'da Yaz Serinliği: Temmuz Ayında Kar Yağdı

Erzincan kar yağışı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 10:22

Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Erzincan’da temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü.

Erzincan’da temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağları'nın zirvesi net olarak görüldü. Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağları'nın zirvesi net olarak görüldü. Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın