Erzincan'da Yaz Serinliği: Temmuz Ayında Kar Yağdı
Erzincan'da Yaz Serinliği: Temmuz Ayında Kar Yağdı
Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.
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Erzincan’da temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü.
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Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağları'nın zirvesi net olarak görüldü. Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.
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