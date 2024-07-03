Enkazdan Çıktı, Kahramanıyla Evlendi: "Trajik Bir Olaydan Böyle Mutlu Bir Sona Kavuştuk"

'Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz.'