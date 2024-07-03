Enkazdan Çıktı, Kahramanıyla Evlendi: "Trajik Bir Olaydan Böyle Mutlu Bir Sona Kavuştuk"
Enkazdan Çıktı, Kahramanıyla Evlendi: "Trajik Bir Olaydan Böyle Mutlu Bir Sona Kavuştuk"
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, Kahramanmaraş'taki depremde enkazdan kurtardığı Sinem Kaynak ile evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Play Video Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanının enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiye eri Sarsılmaz ile 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'nda enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak'ın nikahı, Aşık Veysel Nikah Salonunda kıyıldı.
Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı. Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın