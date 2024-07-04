Diyarbakır'da Kazı Alanında Bulunan Gömülü Çocuk Sayısı 60'a Yükseldi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki arkeolojik kazı alanında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl 54 çocuk gömülü bulunmuştu. Ancak bu yıl 6 çocuğun daha mezarı bulundu. Bölgede keşfedilen gömülü çocuk sayısı 60'a yükselmiş oldu.