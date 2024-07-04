Görüş Bildir
Haberler
Gündem
277 Yolculu Uçak, Bozuk Yemek Nedeniyle Acil İniş Yaptı: "Yolculara Otel Odaları ve Ulaşım Sağlandı"

277 Yolculu Uçak, Bozuk Yemek Nedeniyle Acil İniş Yaptı: "Yolculara Otel Odaları ve Ulaşım Sağlandı"

Amerika Birleşik Devletleri Hollanda Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 07:42

Uçakta yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. ABD'den Hollanda'ya giden uluslararası Delta Havayolları uçağı, yolculara bozuk yemek servisi yaptı. Bu nedenle de uçakacil iniş yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uçak içi servisin bir parçası olarak yolculara sunulan bozulmuş yiyecekler, Delta Havayollarına ait bir uçağın acil iniş yapmasına neden oldu.

Uçak içi servisin bir parçası olarak yolculara sunulan bozulmuş yiyecekler, Delta Havayollarına ait bir uçağın acil iniş yapmasına neden oldu.

Çarşamba günü Delta Havayolları'nın 136 sefer sayılı uçağı ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket etti. Ancak havayolu şirketi, yolculara "bozulmuş" yiyecek servis edildiğini anlayınca uçağın New York'taki JFK havaalanına yönlendirildiğini söyledi.

Çarşamba günü Delta Havayolları'nın 136 sefer sayılı uçağı ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket etti. Ancak havayolu şirketi, yolculara "bozulmuş" yiyecek servis edildiğini anlayınca uçağın New York'taki JFK havaalanına yönlendirildiğini söyledi.

Delta Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, "Detroit'ten Amsterdam'a giden 136 sefer sayılı Delta uçuşu, uçak içi ana kabin yemek servisinin bir kısmının bozulduğuna dair raporların ardından Çarşamba sabahı erken saatlerde New York JFK'ye yönlendirildi." dedi.

Delta Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, "Detroit'ten Amsterdam'a giden 136 sefer sayılı Delta uçuşu, uçak içi ana kabin yemek servisinin bir kısmının bozulduğuna dair raporların ardından Çarşamba sabahı erken saatlerde New York JFK'ye yönlendirildi." dedi.

ABC7'ye göre uçakta 277 yolcu bulunuyordu; ancak kaç kişinin bozulmuş yiyecekleri tükettiği ise bilinmiyor.

ABC7'ye göre uçakta 277 yolcu bulunuyordu; ancak kaç kişinin bozulmuş yiyecekleri tükettiği ise bilinmiyor.

New York ve New Jersey Liman İdaresi'nden bir sözcü Daily Mail'e yaptığı açıklamada "İniş sırasında 10'u uçuş ekibi üyesi ve 14'ü yolcu olmak üzere 24 yardım vakası meydana gelmiş ve bunların tamamı tıbbi yardım almayı reddetmiştir."

New York ve New Jersey Liman İdaresi'nden bir sözcü Daily Mail'e yaptığı açıklamada "İniş sırasında 10'u uçuş ekibi üyesi ve 14'ü yolcu olmak üzere 24 yardım vakası meydana gelmiş ve bunların tamamı tıbbi yardım almayı reddetmiştir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayrıca Liman İdaresi'ndeki sözcü, "Yolculara otel odaları ve ulaşım sağlandı ve varış noktalarına devam etmeleri için yeniden rezervasyon yapılacak." diye ekledi.

Ayrıca Liman İdaresi'ndeki sözcü, "Yolculara otel odaları ve ulaşım sağlandı ve varış noktalarına devam etmeleri için yeniden rezervasyon yapılacak." diye ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın