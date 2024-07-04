Ortalık Karıştı: Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Ortalık Karıştı: Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızını, devlet korumasına verdiğini söylemesiyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Suların bir türlü durulmadığı Akkaya cephesinde ortalık yine karıştı.
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Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığı iddiası gündemi meşgul etmiş, sonrasında babası ve dedesi küçük kızın velayeti için dava açmıştı.
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Mahkeme küçük kızın velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı. Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. 10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.
Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.
Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi. Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
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Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.
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