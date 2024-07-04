Ortalık Karıştı: Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızını, devlet korumasına verdiğini söylemesiyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Suların bir türlü durulmadığı Akkaya cephesinde ortalık yine karıştı.