Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'ndeki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Versace İmzalı Elbise Giydi

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.“Mihr” ve “Allah’ın Piyonları” kitaplarının yazarı Eylem Tok, Versace imzalı elbise giydi.