Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'ndeki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Versace İmzalı Elbise Giydi
Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'ndeki Görüntüleri Ortaya Çıktı: Versace İmzalı Elbise Giydi
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.“Mihr” ve “Allah’ın Piyonları” kitaplarının yazarı Eylem Tok, Versace imzalı elbise giydi.
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İstanbul'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı.
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Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Ancak kazadan 106 gün sonra Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı.
Birkaç kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok ile oğlunun tahliye talepleri edildi. Bu kaza sonrası Eylem Tok'un hayatı ve kariyeri çokça dikkat çekti. Tok ile ilgili ortaya atılan bilgilere bir yenisi daha eklendi.
Hayatı mercek altına alınan Eylem Tok'un 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne katıldığı öğrenildi. “Mihr” ve “Allah’ın Piyonları” kitaplarının yazarı Eylem Tok, binlerce euro ödeyip ünlü partilere davetiye aldı. Sinema dünyasının yıldızlarıyla tanıştı.
Eylem Tok, final gecesinde Versace imzalı elbise giydi. Yazdığı kitapların sinemaya uyarlamak istediğini ve Venedik Film Festivali'ne yarışmayı planladığını anlatan Eylem Tok, “Bu yıl festivali izlemek ve bu havayı teneffüs etmek için buradayım. Gelecek yıl Venedik Film Festivali’ne yarışmacı olarak katılmayı hedefliyorum. Önümüzdeki aylarda ‘Sintiyagenda’ ile Londra ve Berlin Film Festivallerine de davet edildim” demişti.
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