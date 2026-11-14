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Fiyatı Altına Yaklaştı: Kışın Vazgeçilmeziydi, Artık Sadece Kokusu Kaldı

Fiyatı Altına Yaklaştı: Kışın Vazgeçilmeziydi, Artık Sadece Kokusu Kaldı

Bursa Zam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 19:01
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Kış aylarının simgesi kestane kebap, bu sezon tezgahlarda cep yakıyor. Geçen kış kilosu ortalama 750 liradan satılan pişmiş kestane, yüzde 30'u aşan artışla 1000 liraya çıktı. Bursa'da tezgah başındaki esnaf da önünden geçen vatandaş da yeni fiyatlardan şikayetçi.

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Geçen kış 750 lira olan kilo fiyatı bu sezon 1000 liraya dayandı.

Geçen kış 750 lira olan kilo fiyatı bu sezon 1000 liraya dayandı.

Kestane üretimi ve ticaretinin önemli merkezlerinden Bursa'da, tarihi çarşının çevresindeki tezgahlarda yeni sezon etiketleri dikkat çekiyor. Pişmiş kestanenin kilosu 1000 lira, yarım kilosu 500 lira, 100 gramı ise 100 liradan satılıyor. Bir yıl önce aynı tezgahlarda kilogram fiyatı ortalama 750 liraydı.

Fiyat artışının arkasında birden fazla neden var. Ham kestanenin tezgaha geliş maliyeti yükselirken kömür ve işçilik giderlerine de zam geldi. Bu sezon yaşanan rekolte düşüşü de fiyatları yukarı çeken etkenler arasında gösteriliyor.

18 yıldır Bursa'da kestane kebap tezgahı işleten Ahmet Yılmaz, fiyatı belirleyenin kendileri olmadığını söylüyor. Geçen yıl 750 liralık fiyata bile tepki geldiğini hatırlatan Yılmaz, 'Bu yıl hem ham kestanenin geliş fiyatı çok yükseldi hem de kömüründen işçiliğine her şeye zam geldi. Mecburen 1000 liraya çektik' diye konuştu.

Yılmaz'a göre müşterinin alışkanlığı da değişti. Etiketi görünce şaşırıp geri dönenlerin az olmadığını anlatan esnaf, bir zamanlar yarım kilo ya da bir kilo alan müşterilerin artık ancak 100-150 gramla yetinebildiğini belirtti.

Vatandaş tepkili: İki avuç kestane 200-300 lira tutuyor.

Vatandaş tepkili: İki avuç kestane 200-300 lira tutuyor.

Tezgahların önünden geçenlerin bir kısmı fiyat etiketine bakıp yoluna devam ediyor. Çocuklarıyla çarşıyı gezen Selma Demir, kestanenin artık yalnızca vitrinde bakılan bir lezzete dönüştüğünü söyledi.

Geçen yıl çocuklarının canı çektikçe az da olsa kestane alabildiklerini anlatan Demir, 'Bu yıl kilosunun 1000 lira olduğunu görünce gözlerime inanamadım. İki avuç kestane 200-300 lira tutuyor. Mecbur sadece kokusunu içimize çekip yanından geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarla birlikte sokakların vazgeçilmezi haline gelen kestane kebap, artan maliyetler ve düşen alım gücüyle bu kış birçok aile için sıradan bir atıştırmalık olmaktan çıktı. Tezgah başında artık kiloyla değil, gramla alışveriş yapılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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