Fiyatı Altına Yaklaştı: Kışın Vazgeçilmeziydi, Artık Sadece Kokusu Kaldı
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Kış aylarının simgesi kestane kebap, bu sezon tezgahlarda cep yakıyor. Geçen kış kilosu ortalama 750 liradan satılan pişmiş kestane, yüzde 30'u aşan artışla 1000 liraya çıktı. Bursa'da tezgah başındaki esnaf da önünden geçen vatandaş da yeni fiyatlardan şikayetçi.
Geçen kış 750 lira olan kilo fiyatı bu sezon 1000 liraya dayandı.
Vatandaş tepkili: İki avuç kestane 200-300 lira tutuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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