Fiyatı Altına Yaklaştı: Kışın Vazgeçilmeziydi, Artık Sadece Kokusu Kaldı

Kestane üretimi ve ticaretinin önemli merkezlerinden Bursa'da, tarihi çarşının çevresindeki tezgahlarda yeni sezon etiketleri dikkat çekiyor. Pişmiş kestanenin kilosu 1000 lira, yarım kilosu 500 lira, 100 gramı ise 100 liradan satılıyor. Bir yıl önce aynı tezgahlarda kilogram fiyatı ortalama 750 liraydı.

Fiyat artışının arkasında birden fazla neden var. Ham kestanenin tezgaha geliş maliyeti yükselirken kömür ve işçilik giderlerine de zam geldi. Bu sezon yaşanan rekolte düşüşü de fiyatları yukarı çeken etkenler arasında gösteriliyor.

18 yıldır Bursa'da kestane kebap tezgahı işleten Ahmet Yılmaz, fiyatı belirleyenin kendileri olmadığını söylüyor. Geçen yıl 750 liralık fiyata bile tepki geldiğini hatırlatan Yılmaz, 'Bu yıl hem ham kestanenin geliş fiyatı çok yükseldi hem de kömüründen işçiliğine her şeye zam geldi. Mecburen 1000 liraya çektik' diye konuştu.

Yılmaz'a göre müşterinin alışkanlığı da değişti. Etiketi görünce şaşırıp geri dönenlerin az olmadığını anlatan esnaf, bir zamanlar yarım kilo ya da bir kilo alan müşterilerin artık ancak 100-150 gramla yetinebildiğini belirtti.