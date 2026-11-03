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Yeşilçam Yıldızı Sibel Turnagöl’ün Sanayideki Lokantasının Fiyatları Şaşırttı!

Yeşilçam Yıldızı Sibel Turnagöl’ün Sanayideki Lokantasının Fiyatları Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:01
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Bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi' ve Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Sibel Turnagöl'ü uzun süredir ekranlarda göremiyorduk. Turnagöl, bu kez Maslak Oto Sanayi'nde işlettiği esnaf lokantasıyla gündeme geldi. Lokantanın menüsündeki fiyatlar da dikkat çekti: yarım porsiyon orman kebabı 300 TL'den satılıyor.

Gelin, Turnagöl'ün lokantasına ve menüdeki fiyatlara birlikte bakalım.

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Sibel Turnagöl, 16 yaşında "Mankenler Kraliçesi" seçilerek tanınmıştı.

Sibel Turnagöl, 16 yaşında "Mankenler Kraliçesi" seçilerek tanınmıştı.

Sibel Turnagöl, 16 yaşında katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçildi ve adını bu unvanla duyurdu. Ardından Yeşilçam'da rol almaya başladı.

Kadir İnanır'la 'Sen Türkülerini Söyle' filminde oynayan Turnagöl, 'Bebek', 'Skandal' ve 'Günah Tohumu' filmlerinde de yer aldı. 'Yasemin', 'Bana Sevgiyi Anlat' ve 'Asla Unutma' dizilerinde rol alan oyuncu, televizyonda sunuculuk da yaptı.

Maslak Oto Sanayi'ndeki lokantada yarım porsiyon orman kebabı 300 TL.

Maslak Oto Sanayi'ndeki lokantada yarım porsiyon orman kebabı 300 TL.

Turnagöl'ün Maslak Oto Sanayi'ndeki esnaf lokantası 2023 yılında açıldı. Menüde İzmir köfte, orman kebabı, pilav ve et sote gibi yemekler yer alıyor.

Belirtilen fiyatlar şöyle:

• Yarım porsiyon orman kebabı: 300 TL

• İzmir köfte: 350 TL

• Et sote: 370 TL'den başlayan fiyatlarla

Turnagöl, restoranda daha özenli davrandıklarını söyledi.

Turnagöl, restoranda daha özenli davrandıklarını söyledi.

Katıldığı bir davette yeniden kameralara yansıyan Turnagöl, restoranındaki işlerin iyi gittiğini ve yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı.

Oyuncu, evde yemek yaparken eşi ya da çocukları beğenmese bile sorun olmadığını, restoranda ise misafirlerin her şeyden memnun kalması gerektiği için daha özenli davrandıklarını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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