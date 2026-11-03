Yeşilçam Yıldızı Sibel Turnagöl’ün Sanayideki Lokantasının Fiyatları Şaşırttı!
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Bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi' ve Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Sibel Turnagöl'ü uzun süredir ekranlarda göremiyorduk. Turnagöl, bu kez Maslak Oto Sanayi'nde işlettiği esnaf lokantasıyla gündeme geldi. Lokantanın menüsündeki fiyatlar da dikkat çekti: yarım porsiyon orman kebabı 300 TL'den satılıyor.
Gelin, Turnagöl'ün lokantasına ve menüdeki fiyatlara birlikte bakalım.
Sibel Turnagöl, 16 yaşında "Mankenler Kraliçesi" seçilerek tanınmıştı.
Maslak Oto Sanayi'ndeki lokantada yarım porsiyon orman kebabı 300 TL.
Turnagöl, restoranda daha özenli davrandıklarını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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