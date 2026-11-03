Yeşilçam Yıldızı Sibel Turnagöl’ün Sanayideki Lokantasının Fiyatları Şaşırttı!

Katıldığı bir davette yeniden kameralara yansıyan Turnagöl, restoranındaki işlerin iyi gittiğini ve yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı.

Oyuncu, evde yemek yaparken eşi ya da çocukları beğenmese bile sorun olmadığını, restoranda ise misafirlerin her şeyden memnun kalması gerektiği için daha özenli davrandıklarını söyledi.