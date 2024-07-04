UEFA'dan Skandal Üstüne Skandal: Türkiye Yerine Avusturya
UEFA'dan Skandal Üstüne Skandal: Türkiye Yerine Avusturya
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EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'mızın başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan iki hata tepki çekti.
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UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal olay yaşandı. UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.
Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.
UEFA'nın Avusturya'yı çeyrek finalist olarak gösterdiği site şu şekilde:
Bir önceki skandala ilişkin açıklama gelmeden UEFA, bir hataya daha imza attı. UEFA'nın resmi Instagram hesabında ise yine çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya'nın yer aldığı görüldü.
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Olayın ortaya çıkması üzerine birçok kullanıcı UEFA'yı sert bir dille eleştirdi. Resmi hesap, tepkiler sonrası gönderiyi silerek Türkiye'yi çeyrek finalist olarak gösterdi. Ancak bu kadar skandala ilişkin UEFA, sessiz kalarak herhangi bir açıklama ya da özür paylaşımı yapmadı.
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