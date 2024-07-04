UEFA'dan Skandal Üstüne Skandal: Türkiye Yerine Avusturya

UEFA, skandallara imza atıyor. UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda EURO 2024 çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Bununla kalmayan UEFA, resmi Instagram hesabından yine çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya'nın yer aldığı görüldü.