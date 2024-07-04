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UEFA'dan Skandal Üstüne Skandal: Türkiye Yerine Avusturya

UEFA'dan Skandal Üstüne Skandal: Türkiye Yerine Avusturya

UEFA Avusturya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 13:45

UEFA, skandallara imza atıyor. UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda EURO 2024 çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Bununla kalmayan UEFA, resmi Instagram hesabından yine çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya'nın yer aldığı görüldü.

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EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'mızın başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan iki hata tepki çekti.

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'mızın başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan iki hata tepki çekti.

UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal olay yaşandı. UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal olay yaşandı. UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

UEFA'nın Avusturya'yı çeyrek finalist olarak gösterdiği site şu şekilde:

UEFA'nın Avusturya'yı çeyrek finalist olarak gösterdiği site şu şekilde:

Bir önceki skandala ilişkin açıklama gelmeden UEFA, bir hataya daha imza attı. UEFA'nın resmi Instagram hesabında ise yine çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya'nın yer aldığı görüldü.

Bir önceki skandala ilişkin açıklama gelmeden UEFA, bir hataya daha imza attı. UEFA'nın resmi Instagram hesabında ise yine çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya'nın yer aldığı görüldü.
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Olayın ortaya çıkması üzerine birçok kullanıcı UEFA'yı sert bir dille eleştirdi. Resmi hesap, tepkiler sonrası gönderiyi silerek Türkiye'yi çeyrek finalist olarak gösterdi. Ancak bu kadar skandala ilişkin UEFA, sessiz kalarak herhangi bir açıklama ya da özür paylaşımı yapmadı.

Olayın ortaya çıkması üzerine birçok kullanıcı UEFA'yı sert bir dille eleştirdi. Resmi hesap, tepkiler sonrası gönderiyi silerek Türkiye'yi çeyrek finalist olarak gösterdi. Ancak bu kadar skandala ilişkin UEFA, sessiz kalarak herhangi bir açıklama ya da özür paylaşımı yapmadı.
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