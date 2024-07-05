Sosyal Medyadan Duyurdular: Ünlü İki İsim Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Oldu
Sosyal Medyadan Duyurdular: Ünlü İki İsim Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına ünlü iki isim getirildi.
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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’ye istifasını sunan Ece Güner ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine getirildiklerini duyurdu.
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Avukat Ece Güner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde; "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!"
İşte o paylaşım:
Serkan Özcan da danışmanlık görevini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu; "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."
Serkan Özcan böyle duyurdu
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