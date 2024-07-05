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Sosyal Medyadan Duyurdular: Ünlü İki İsim Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Oldu

Sosyal Medyadan Duyurdular: Ünlü İki İsim Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Oldu

Ekrem İmamoğlu Avukat İBB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 17:47

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına ünlü iki isim getirildi.

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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’ye istifasını sunan Ece Güner ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine getirildiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’ye istifasını sunan Ece Güner ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine getirildiklerini duyurdu.

Avukat Ece Güner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde; "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!"

Avukat Ece Güner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde; "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!"

İşte o paylaşım:

Serkan Özcan da danışmanlık görevini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu; "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."

Serkan Özcan da danışmanlık görevini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu; "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."

Serkan Özcan böyle duyurdu

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