Ünlü Youtuber Enes Batur Trafik Kazası Yaptı

Ünlü Youtuber Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir’in içinde bulunduğu araç Kandıra’da kaza yaptı. Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.