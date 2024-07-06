Hollanda'dan Dikkat Çeken Çeyrek Final Paylaşımı: "Oyuna Olan Sevgimizi Paylaşıyoruz"
Hollanda'dan Dikkat Çeken Çeyrek Final Paylaşımı: "Oyuna Olan Sevgimizi Paylaşıyoruz"
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
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Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.
Muhtemel 11'ler
Karşılaşmanın öncesinde Hollanda cephesinden dikkat çeken paylaşım geldi. Hollanda Milli Takımı, "Oyuna olan sevgimizi paylaşıyoruz" başlığıyla Hollanda ve Türk bayraklı biri görsel paylaştı.
İşte o paylaşım:
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Bunun üzerine A Milli Takım, Hollanda'nın paylaşımını alıntıladı: ''Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz''
Hollanda'nın paylaşımına gelen yorumlar:
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