Cem Garipoğlu’nun Ailesine Özel İndirimli Ev Satışı Yapılmış: 7 Ay Cezaevinde Kaldı
Cem Garipoğlu’nun Ailesine Özel İndirimli Ev Satışı Yapılmış: 7 Ay Cezaevinde Kaldı
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AK Partili Mevlüt Uysal’ın İBB Başkanlığı döneminde KİPTAŞ'ın, Cem Garipoğlu’nun annesine özel indirimle ev sattığı öğrenildi. Tülay Makbule Garipoğlu, ‘‘suçluyu kayırmak’’ suçundan 3 yıl hapse mahkûm edilmişti.
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Mevlüt Uysal’ın İBB Başkanlığı döneminde, KİPTAŞ kampanya altında özel indirimlerle bazı satışlar yapmıştı.
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Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu'nun da bu kampanyadan faydalandığı öğrenildi. KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında 31 Mart 2019 yerel seçimlerine aylar kala, 18 Eylül 2018 tarihinde Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu’na da ev satıldı. Garipoğlu’na, 1 milyon 622 bin TL değerindeki ev için yüzde 20,12 oranında indirim yapıldı.
Garipoğlu’nun dairesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın dairesi ile aynı blokta yer alıyor.Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, indirimli ev satışına tepki gösterdi. Epözdemir, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Tam 15 senedir ciddi bir hukuki mücadele yürütüyoruz. Adli Tıp kurumu, kolluk, yargılama makamları, ceza dosyaları, ihmaller ve skandallar zinciri... Mezarın açılmasına dair talebimiz ve hukuki süreç hala yürüyor. Bütün bunlar yaşanırken, umut ediyorum ki bu haber doğru değildir. Şayet doğruysa, özneden yola çıkıyorum, yükleme doğru tıkanıyorum. Tek kelimeyle sözün bittiği yerdeyiz. Yazık....''
Lise öğrencisi Münevver Karabulut 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villalarında katledilmişti. Garipoğlu, cinayetin ardından 197 gün boyunca kaçtı. Daha sonra teslim edildi. "Canavarca hisle adam öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezası aldı. 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri’deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu.
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Annesi Tülay Makbule Garipoğlu ve amcası Hayyam Garipoğlu ise suçluya yardım ve delil karartma suçlarından 3’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının onanmasının ardından Tülay Makbule Garipoğlu, 29 Temmuz 2012’de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim oldu. Hayyam Garipoğlu ise sırra kadem bastı. Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi’ne konulan Tülay Makbule Garipoğlu 7 ay cezaevinde kaldı, denetimli serbestlikten faydalanıp altı ay boyunca adliyede çalıştı.
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