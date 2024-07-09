Taşınacaklar Kötü Haber! Nakliye Fiyatları Uçtu: 40 Bin TL'den Başlıyor
Taşınacaklar Kötü Haber! Nakliye Fiyatları Uçtu: 40 Bin TL'den Başlıyor
Her şeye olduğu gibi nakliye fiyatları da uçtu. Şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Büyükşehirlerde nakliye fiyatları 40 bin liradan başlarken, taşınma maliyeti ise en az 100 bin lirayı bulduğu öğrenildi. Nakliyeci Muharrem Kayıran, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyleyerek, 'İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde de o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre' dedi.
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Kira nedeniyle ev sahibiyle kiracı arasında çıkan uyuşmazlıklar nakliyecilere yaradı. Nakliye firmaları artan talepler doğrultusunda şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatlarını artırdı.
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İzmir'de en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin TL'den başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
Şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
Nakliyeci Muharrem Kayıran fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyledi. Kayıran, "Tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin TL civarında değişiyor. Şehir dışı fiyatlarda değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorundayız. İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde de o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre" dedi.
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