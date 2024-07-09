Taşınacaklar Kötü Haber! Nakliye Fiyatları Uçtu: 40 Bin TL'den Başlıyor

Her şeye olduğu gibi nakliye fiyatları da uçtu. Şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Büyükşehirlerde nakliye fiyatları 40 bin liradan başlarken, taşınma maliyeti ise en az 100 bin lirayı bulduğu öğrenildi. Nakliyeci Muharrem Kayıran, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyleyerek, 'İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde de o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre' dedi.