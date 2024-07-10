Akdeniz'de Köpek Balığı Paniği: Dalgıçlar, Sürüyle Burun Buruna Geldi
Akdeniz'de Köpek Balığı Paniği: Dalgıçlar, Sürüyle Burun Buruna Geldi
Akdeniz'de köpek balıkları paniğe neden oldu. Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, dalış sırasında köpek balığı sürüsüyle karşılaştıklarını söyleyerek, 'Karınları toktu, bizimle ilgilenmediler. Bu cins aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır' dedi.
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Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
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Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı.Ekibiyle dalış yaptığını anlatan Akın Rıdvanoğlu, dalışta bir balık kalabalığının dikkatlerini çektiğini dile getirdi.
"Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik." diye konuşan Rıdvanoğlu, "Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu." dedi.
Köpek balıklarının karınlarının tok olduğunu olduğu için kendileriyle fazla ilgilenmediklerini dile getiren Rıdvanoğlu, "Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.
Camgözün en tehlikeli köpek balıklarından biri olduğunu vurgulayan Rıdvanoğlu, "Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır." diye konuştu.
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