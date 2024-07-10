Akdeniz'de Köpek Balığı Paniği: Dalgıçlar, Sürüyle Burun Buruna Geldi

Akdeniz'de köpek balıkları paniğe neden oldu. Hatay'da Akdeniz derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, dalış sırasında köpek balığı sürüsüyle karşılaştıklarını söyleyerek, 'Karınları toktu, bizimle ilgilenmediler. Bu cins aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır' dedi.