Gözaltına Alınan Güzellik Merkezleri Sahibi Neslim Güngen Hakkında Yeni Gelişme: Detaylar Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sabah karşı düzenlenen operasyondan gözaltına alınan güzellik merkezleri sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında yeni gelişme yaşandı. Operasyonda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G. etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi adları altında pazarlama yapıldığı tespit edildi.