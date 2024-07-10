Kaçakçılıkta Son Nokta: Pantolonuna 100 Yılan Sakladı
Kaçakçılıkta Son Nokta: Pantolonuna 100 Yılan Sakladı
Çin'de yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Çin'de bir adam, pantolonuna bantladığı 100'ün üzerinde yılanı ülke sınırlarına sokmaya çalışırken yakalandı.
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Hayvan kaçakçılığında son noktaya gelindi.
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İsmi açıklanmayan yolcunun Hong Kong'dan kaçarak sınır kenti Shenzhen'e girmeye çalışırken gümrük memurları tarafından durdurulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Gümrük memurları, yaptıkları incelemede yolcunun giydiği pantolonun ceplerinin altı adet bez torba ile kapatıldığını ve bantla kapatıldığını tespit etti" ifadelerine yer verildi.
Açıldığında her bir torbanın içinde her türlü şekil, boyut ve renkte canlı yılanlar bulundu.Açıklamada, polis memurlarının aralarında süt yılanı ve mısır yılanının da bulunduğu 104 sürüngenin ele geçirdiği, bunların çoğunun yabancı türler olduğu belirtildi. Çin, dünyanın en büyük hayvan kaçakçılığı merkezlerinden biri olmasına rağmen yetkililer son yıllarda yasadışı ticarete karşı sert önlemler alıyor. Ülkenin biyogüvenlik ve hastalık kontrol yasaları, insanların izinsiz olarak yabancı türleri ülkeye getirmesini yasaklıyor.
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